В США новую атомную подлодку показали на видео
Военно-морские силы Соединенных Штатов Америки приняли на вооружение новую атомную субмарину.
Фото: U.S. Navy / Twitter
В США на вооружение приняли новую атомную подводную лодку USS Colorado класса Virginia.
Церемония ввода подлодки в эксплуатацию состоялась в штате Коннектикут, сообщается на официальной странице в Twitter ВМС США.
LIVE #Periscope: Commissioning of #USSColorado #SSN788 https://t.co/leBv6MLuEg— U.S. Navy (@USNavy) 17 марта 2018 г.
Отмечается, что водоизмещение подводной лодки составляет 7,8 тысяч тонн, длина — около 115 метро, ширина — более десяти метров.
Субмарина в погруженном состоянии может развить скорость до 46 километров в час.
Подводные лодки класса Virginia оснащены четырьмя торпедными аппаратами и 26 торпедами. Экипаж подводных лодок составляет от 100 до 120 человек.