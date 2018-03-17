В США новую атомную подлодку показали на видео

В США на вооружение приняли новую атомную подводную лодку USS Colorado класса Virginia.

Церемония ввода подлодки в эксплуатацию состоялась в штате Коннектикут, сообщается на официальной странице в Twitter ВМС США.

Отмечается, что водоизмещение подводной лодки составляет 7,8 тысяч тонн, длина — около 115 метро, ширина — более десяти метров.

Субмарина в погруженном состоянии может развить скорость до 46 километров в час.

Подводные лодки класса Virginia оснащены четырьмя торпедными аппаратами и 26 торпедами. Экипаж подводных лодок составляет от 100 до 120 человек.