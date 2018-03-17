Списан старейший миноносец времен ВОВ

Военно-морские силы Филиппин вывели из своего состава старейший миноносец времен Великой Отечественной войны боевой фрегат PS-11 Rajah Humabon. Об этом сообщает Philippine News Agency.

Боевой корабль был списан в соответствии с планом по модернизации флота. Корабль будет передан в музей ВМС Филиппин в Кавите.

По словам главы военного ведомства Филиппин, дальнейшая эксплуатация корабля была бы экономически нецелесообразна.

Корабль был построен в 1943 году. В 1976 году его передали Филиппинам в качестве военной помощи, после чего Манила выкупила его у ВМС США.