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Десять мирных жителей погибли в результате ракетного обстрела Дамаска

Анастасия Евдокимова
21:45 17.03.2018
Боевики постоянно нарушают режим прекращения огня.
Десять мирных жителей погибли в результате ракетного обстрела Дамаска
Фото: Mouneb Taim ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Боевики продолжают обстреливать жилые кварталы сирийского Дамаска и его пригородов. За сутки ракетному обстрелу подвергся столичный квартал Аббасин. В результате погибли десять мирных жителей, также есть разрушения. Об этом на брифинге сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Он отметил, что несмотря на установление на всей территории страны 30-дневного режима прекращения боевых действий, совместным Координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться отдельные случаи нарушений в провинциях Алеппо, Латакия и Дамаск. В зоне деэскалации «Восточная Гута» нормализации обстановки мешают закрепившиеся там экстремистские группировки, которые постоянно нарушают режим прекращения огня.

Несмотря на сложную ситуацию, гуманитарная операция в Восточной Гуте продолжается. С 9 до 14 часов под контролем Центра введена девятнадцатая «гуманитарная пауза». По гумкоридорам из Восточной Гуты продолжает выходить мирное население. За процессом можно следить в режиме реального времени благодаря трансляции с веб-камер и беспилотников, ведущейся на официальном сайте Минобороны России.

Сегодня через пункт пропуска Мухайям Аль-Вафедин вышло 272 человека, из них 137 детей. Общее число вышедших с 28 февраля составило 1 328 человек. По второму гуманитарному коридору из населенных пунктов Арбил, Хаммурия, Сакба и Хаззэ за сутки выведено еще 30 732 человека. Всего с начала действия «гуманитарных пауз» в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон выведено 48 033 человека. На телефон «горячей линии» Центра по примирению продолжают поступать звонки мирных жителей Восточной Гуты. За сутки поступило более 300 телефонных обращений. В основном люди просят, чтобы коридоры выхода из анклава функционировали круглосуточно.

Одним из приоритетных направлений деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон является создание условий для нормализации гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд граждан. 16 марта Центр по примирению организовал доставку жителям населенного пункта Тарфави провинции Алеппо продовольственных наборов, предметов первой необходимости, свежего хлеба и одежды общим весом 2,9 тонны.

Для оказания помощи шести тысячам мирных жителей, находящимся в лагере для перемещенных лиц Адра (22 км северо-восточнее Дамаска), переданы продуктовые наборы общим весом 1,5 тонны, одноразовая посуда, матрацы, одеяла и постельное белье. Оказана адресная помощь по доставке питьевой воды жителям населенного пункта Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 115 сирийцам, в том числе 51 ребенку.

Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возращению людей к местам прежнего проживания.Так, за сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 12 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 395 человек. Из зоны деэскалации «Идлиб» в провинцию Алеппо через гуманитарный коридор Тель-Султан – Абу-эд-Духур вернулось 342 жителя с личным имуществом.

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