Американский десантный корабль вошел в порт Батуми

В порт Батуми вошел корабль 6-го флота США Oak Hill в рамках регулярной дислокации с портовым визитом. Это первый визит корабля в Грузию, сообщает Newinform.com.

Отмечается, что в период пребывания американского корабля в Грузии состоятся двусторонние учения совместно с США. По информации американского посольства, целью маневров станет усиление морской безопасности и боеспособности между союзниками и партнерами НАТО.

Данная морская операция идет в рамках Atlantic Resolve и поддерживает союзников НАТО в Восточной Европе. В составе экипажа корабля 22 офицера и 400 человек персонала.