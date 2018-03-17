Руководитель Британского совета останется в России – МИД РФ

Руководитель Британского совета Майкл Берд останется в России и сможет выполнять все функции советника по культуре при посольстве. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Руководитель Британского совета остается в России и может выполнять все функции советника по культуре, вести программы и так далее», — заявила Захарова.

МИД России 17 марта сообщил о закрытии Британского совета в России. Ведомство объявило персонами нон грата 23 британских дипломата и потребовало от них покинуть страну в недельный срок.

Британский совет — общественная организация, главой совета является королева Великобритании. Треть бюджета организации финансируется британским правительством, еще две трети организация зарабатывает сама.