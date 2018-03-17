Решения принимались обдуманно – МИД РФ об ответе Лондону

Министерство внутренних дел Российской Федерации учитывало возможные последствия, отвечая Лондону, учитывались возможные последствия, заявили в российском МИД.

«Любые попытки Великобритании принять какие-то дополнительные меры повлекут еще более жесткие меры … Еще хочу сказать, что все эти решения принимались обдуманно, с возможными последствиями и возможность ответов на последствия тоже прослеживалась», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Вести в субботу».

Ранее было принято решение зеркально ответить на возможную высылку из Британии 23 российских дипломатов.