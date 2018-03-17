В Чехии и Словакии рассказали, кто в их стране мог интересоваться «Новичком»

Бывшие руководители спецслужб Чехии и Словакии заявили, что им ничего не известно о том, чтобы в их странах когда-либо велись работы с нервно-паралитическим веществом «Новичок». Об этом рассказал Ярослав Башта, который в конце 1990-х и начале 2000-х годов занимал пост министра по делам спецслужб в правительстве Чехии.

«Если бы подобными веществами кто-то у нас и интересовался, то это могли бы быть военные, в таком случае, с вопросами надо обращаться в армейское ведомство», — сообщил РИА Новости Башта.

Ранее в МИД России заявили, что источником происхождения вещества «Новичок» могли быть Чехия и Словакия.

Отношения России и Великобритании накалились после инцидента в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник запаса ГРУ шпион Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия.

Великобритания утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом типа «Новичок» может быть причастна Россия. В связи с этим Британия заявила о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов. Москва отрицает причастность к отравлению Скрипалей и считает эту позицию безосновательной.