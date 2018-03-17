Международные наблюдатели сами решают, какие субъекты посетить – Памфилова

Международные наблюдатели сами решают, какие субъекты России им посетить в ходе выборов президента РФ. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова в интервью РИА Новости.

По словам Памфиловой, Центризбирком готов оказывать наблюдателям полное содействие и надеется на то, что их оценки будут основаны на реальном опыте, а не на «заранее подготовленных выводах».

«Мы не распределяем международных наблюдателей по субъектам России, они сами решают, куда поехать. Мы полностью открыты и готовы оказывать содействие на всей территории нашей страны и за рубежом. У нас нет закрытых участков для наблюдателей. Ряд из них уже выразил желание работать в Крыму. Надеюсь, что присутствие международных наблюдателей будет способствовать прозрачности и открытости выборного процесса», - рассказала Памфилова.

Ранее Памфилова призвала международных наблюдателей ехать, в том числе, на Северный Кавказ, чтобы они сами посмотрели, как проходят выборы там.