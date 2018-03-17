Мэй пообещала рассмотреть новые санкции против РФ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Британия и союзные страны в ближайшие дни рассмотрят новые шаги против России в качестве ответа на высылку 23 английских дипломатов.

«Мы не потерпим, чтобы Россия угрожала жизни граждан Великобритании и других людей на британской земле», - приводит сайт газеты «Известия» слова Мэй.

По ее мнению, Великобритании «оказывают всестороннюю поддержку друзья и союзники со всего мира».