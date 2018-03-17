Савченко заявила о готовности украинских военных к госперевороту

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко уверена, что в стране есть множество военнослужащих, готовых принять участие в военном перевороте.

Савченко заявила, что такие же настроения наблюдались в рядах ВС Украины еще во времена бывшего президента страны Виктора Януковича.

«Даже против Януковича были готовы вертолеты взлетать, когда он ставил нас охранять свои владения, были готовы взлетать вертолеты и бомбить Верховную раду. Военные — люди дела. Они мало говорят, много рассказывают анекдотов, и в этом их сила. Они часто тупые и исполняют приказы, но у них есть предел», — приводит Страна.ua слова Савченко.

Она добавила, что военнослужащих, готовых участвовать в военном перевороте, «более чем достаточно».