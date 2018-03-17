Захарова ответила на заявление о разработке вещества «Новичок» в России

В России и СССР никогда не проводились исследования по разработке химоружия под названием «Новичок», которым, по заявлению британского премьера Терезы Мэй, отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Никогда ни на территории Советского Союза, ни во времена Советского Союза, ни во времена Российской Федерации, ни на территории Российской Федерации не было исследований, которые имели бы прямое либо кодовое название "Новичок"», — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия-24».

66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери. Сейчас они находятся в больнице в критическом состоянии. 14 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что отравление якобы произошло при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства «Новичок».