Вертолет эвакуировал пострадавшую в ДТП на Киевском шоссе в Москве

Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал пострадавшую в ДТП с участием автобуса женщину. Пострадавшая была госпитализирована в одну из московских клиник.

По данным ГУП «Мосгортранс», в результате ДТП в поселке Московский на Киевском шоссе из-за столкновения автобуса с грузовиком пострадали восемь пассажиров автобуса, в том числе пятеро детей.

Обстоятельства ДТП выясняются.