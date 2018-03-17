Вертолет эвакуировал пострадавшую в ДТП на Киевском шоссе в Москве
Из-за столкновения автобуса с грузовиком пострадали восемь пассажиров автобуса.
Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал пострадавшую в ДТП с участием автобуса женщину. Пострадавшая была госпитализирована в одну из московских клиник.
По данным ГУП «Мосгортранс», в результате ДТП в поселке Московский на Киевском шоссе из-за столкновения автобуса с грузовиком пострадали восемь пассажиров автобуса, в том числе пятеро детей.
Обстоятельства ДТП выясняются.