«Мертвая петля» от легендарных «Стрижей»: кадры авиашоу в Ереване

Экипажи российской пилотажной группы «Стрижи» приняли участие в авиационном празднике «Дружба-2018», прошедшем на российской авиабазе «Эребуни» в Ереване. Российские летчики показали фигуры высшего пилотажа на авиафоруме «Дружба-2018».

На глазах у тысяч зрителей экипажи МиГ-29 делали «петлю Нестерова», «бочку», «колокол» и еще с десяток опасных, но эффектных элементов. Парные выступления сменялись одиночными. Из ровной колонны «Стрижи» выстраивались в пирамиду и ромб. А в завершение программы выполнили свой фирменный трюк - роспуск.

Интервал между самолетами во время выполнения фигур составлял один метр, дистанция – три метра, однако были фигуры, когда пространства между самолетами не было, их отделяло только расстояние по высоте.