Падение самолета на мост в США попало на видео

В Сети появилось видео жесткого приземления легкомоторного самолета прямо на мост. Как сообщается в описании к видеозаписи, опубликованной в YouTube, авария произошла американском штате Флорида.

На кадрах видеозаписи показано, как маленький аэроплан на полной скорости влетает в мост и теряет часть своей конструкции, после чего скользит по тротуару.

Между тем в описании к видео не уточняется, были ли пострадавшие в результате крушения.