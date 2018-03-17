Борис, заткнись - британцы отреагировали на заявление Джонсона о России

Жители Великобритании отреагировали на заявление главы МИД страны Бориса Джонсона о якобы причастности президента России Владимира Путина к организации отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Пользователи социальных сетей подвергли резкой критике министра и отметили, что правительство не должно позволять себе подобные возмутительные и голословные высказывания.

«Вне зависимости от истинных причин, стоящих за этим инцидентом, это абсолютное безумие, и мне стыдно за реакцию британского правительства», — написал один из пользователей.

Другие жители Британии отмечают, что доказательства против России отсутствуют, а «сказать «вероятнее всего» - это еще не доказательство».

Помимо этого, для многих пользователей заявление Джонсона стало поводом усомниться в его компетентности. Некоторые же подчеркнули, что министр занимает свою должность незаслуженно.

«Позор тебе, Борис, тебе стоит заткнуться и убираться», — написал еще один из пользователей, процитировав недавнее заявление главы британского Минобороны Гэвина Уильямсона.

Другие назвали Джонсона «позором западной цивилизации», и что ему «нельзя выходить на улицу без сопровождения взрослых, не то что быть министром иностранных дел».

Один из жителей Великобритании и вовсе попросил прощения у жителей России, написав: «Примите, пожалуйста, наши искренние извинения за вопиющие оскорбления и бессмысленные обвинения от Мэй и Джонсона. Все это очень плохо сказывается и на нас самих».