Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире ситуация в сирии ТЕГИ

США, Великобритания, Франция и Германия не доставили жителям Гуты ни бутылки воды – Минобороны

Анастасия Евдокимова
16:57 17.03.2018
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков и руководитель Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской сообщили подробности о ситуации в Сирии.
Фото: Samer Bouidani dpa / Globallookpress

На брифинге в Минобороны сообщили, что координатор ООН в Дамаске в режиме видеоконференции подробно доложил о ситуации в Восточной Гуте. Он рассказал, что беженцы, выходящие из Восточной Гуты по гумкоридорам, говорят об издевательствах боевиков, которые им приходилось терпеть. По их словам, террористы отбирали у мирных жителей поступающую к ним гумпомощь и медикаменты.

В Минобороны отметили, что от тех, кто больше всех якобы хотел помочь: США, Великобритании, Франции, Германии, жителям Восточной Гуты не поступило ни одной бутылки воды. По словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, это в очередной раз доказывает, что помогать эти страны собирались совсем не мирным жителям Гуты.

В Минобороны добавили, что Россией созданы для помощи сирийцам все условия. Десятки тысяч жителей Восточной Гуты находятся в безопасных районах.

«Призываем западные страны и международные гуманитарные организации немедленно перейти от слов к делу и сдержать свои многочисленные обещания по оказанию помощи населению Восточной Гуты», - сказал на брифинге Минобороны России официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Ранее на брифинге руководитель Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что в районе населенного пункта Эт-Танфа американскими инструкторами подготовлено несколько групп боевиков для провокаций с применением химоружия.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Инструкторы США готовят боевиков для провокации с химоружием в Сирии – Генштаб ВС РФ
Дата17.03.2018, 16:11
Инструкторы США готовят боевиков для провокации с химоружием в Сирии – Генштаб ВС РФ
США препятствуют прибытию гуманитарных организаций и оценочной миссии ООН в Ракку – Минобороны РФ
Дата17.03.2018, 07:00
США препятствуют прибытию гуманитарных организаций и оценочной миссии ООН в Ракку – Минобороны РФ
ЦСКА был лучше нас во всем: в Сети подводят итоги матча между «армейцами» и «Лионом»
Дата16.03.2018, 07:59
ЦСКА был лучше нас во всем: в Сети подводят итоги матча между «армейцами» и «Лионом»
Стальные жеребцы Урала в «Олимпийском»
Дата16.03.2018, 13:39
Стальные жеребцы Урала в «Олимпийском»
Как модернизируют атомную подлодку «Щука-Б»: уникальные кадры из цеха
Дата15.03.2018, 17:19
Как модернизируют атомную подлодку «Щука-Б»: уникальные кадры из цеха
Вяземская операция: 75 лет назад город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков
Дата13.03.2018, 12:48
Вяземская операция: 75 лет назад город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
ХРОНИКА
ситуация в сирии
17:24 В стране и мире
Видео
Эпидемиологическая обстановка в Ракке катастрофическая - Министерство обороны РФ
16:57 В стране и мире
Видео
США, Великобритания, Франция и Германия не доставили жителям Гуты ни бутылки воды – Минобороны
16:11 В стране и мире
Видео
Инструкторы США готовят боевиков для провокации с химоружием в Сирии – Генштаб ВС РФ
16:07 В стране и мире
Видео
Более 44 тысяч беженцев вышли из Восточной Гуты – Генштаб ВС РФ
13:32 В стране и мире
Видео
Более 30 тысяч человек вышли из Восточной Гуты
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
16:33 В стране и мире
В МИД РФ назвали вероятный источник происхождения газа «Новичок»
16:31 В стране и мире
Видео
В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о «девяти граммах свинца»
14:48 В стране и мире
Видео
Власти Великобритании отреагировали на высылку своих дипломатов из РФ
13:17 В стране и мире
На Украине показали новую карту без Крыма
10:58 В стране и мире
Видео
Число пострадавших из-за «взбесившегося» подъемника в Гудаури выросло до 11 человек
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Исследователи предложили новую версию гибели группы Дятлова
Исследователи предложили новую версию гибели группы Дятлова
Рыбак стал свидетелем ледяного цунами на Байкале Видео
Рыбак стал свидетелем ледяного цунами на Байкале
Нашел слиток - удачливый якутянин обнаружил потерянный груз Ан-12 Видео
Нашел слиток - удачливый якутянин обнаружил потерянный груз Ан-12
Стало известно, как будет выглядеть новая Lada 4x4
Стало известно, как будет выглядеть новая Lada 4x4
Снайпер взорвал бомбу, выстрелив в нее: видео Видео
Снайпер взорвал бомбу, выстрелив в нее: видео
На Ямале морж остановил работу вахтовиков Видео
На Ямале морж остановил работу вахтовиков
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.