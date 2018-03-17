США, Великобритания, Франция и Германия не доставили жителям Гуты ни бутылки воды – Минобороны

На брифинге в Минобороны сообщили, что координатор ООН в Дамаске в режиме видеоконференции подробно доложил о ситуации в Восточной Гуте. Он рассказал, что беженцы, выходящие из Восточной Гуты по гумкоридорам, говорят об издевательствах боевиков, которые им приходилось терпеть. По их словам, террористы отбирали у мирных жителей поступающую к ним гумпомощь и медикаменты.

В Минобороны отметили, что от тех, кто больше всех якобы хотел помочь: США, Великобритании, Франции, Германии, жителям Восточной Гуты не поступило ни одной бутылки воды. По словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, это в очередной раз доказывает, что помогать эти страны собирались совсем не мирным жителям Гуты.

В Минобороны добавили, что Россией созданы для помощи сирийцам все условия. Десятки тысяч жителей Восточной Гуты находятся в безопасных районах.

«Призываем западные страны и международные гуманитарные организации немедленно перейти от слов к делу и сдержать свои многочисленные обещания по оказанию помощи населению Восточной Гуты», - сказал на брифинге Минобороны России официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Ранее на брифинге руководитель Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что в районе населенного пункта Эт-Танфа американскими инструкторами подготовлено несколько групп боевиков для провокаций с применением химоружия.