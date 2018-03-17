Россия не будет подписывать Договор о запрещении ядерного оружия – Лавров

Россия не будет подписывать Договор о запрещении ядерного оружия. Об этом сегодня в интервью Телерадиокомплексу президента республики Казахстан заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Мы не будем его подписывать, потому что считаем, что запрещение ядерного оружия в таком директивном порядке нереально. Пять официальных ядерных держав, да и неофициальные ядерные державы на это не пойдут», - отметил глава дипломатического ведомства.

Лавров также отметил, что Россия последовательно выступает за движение к безъядерному миру на основе тех универсальных договоренностей, которые закреплены в Договоре о нераспространении ядерного оружия.

Вместе с тем министр подчеркнул, что, по оценке России, согласованный принцип продвижения к безъядерному миру уже отражен в ДНЯО и «увязан с обеспечением всеобщей безопасности и стабильности».

Договор о запрещении ядерного оружия был принят в ООН в июле. В разработке документа не участвовали ядерные державы. С 20 сентября 2017 года договор открыт для подписания. Предполагается, что он вступит в силу после того, как его ратифицируют не менее 50 стран.