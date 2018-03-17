В МИД РФ назвали вероятный источник происхождения газа «Новичок»
В российском внешнеполитическом ведомстве назвали вероятный источник происхождения газа «Новичок.
Фото: Алексей Иванов / ТРК «Звезда»
Российский МИД назвал вероятные страны, которые являются источником происхождения газа «Новичок».
«Наиболее вероятным источником происхождения газа "Новичок" являются Британия, Словакия, Чехия, Швеция, возможно, США», - заявили в Министерстве иностранных дел России.
До этого, 17 марта, в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Великобритания скрывает формулу «Новичка», поскольку станет понятным, какие страны разрабатывали этот газ.