Инструкторы США готовят боевиков для провокации с химоружием в Сирии – Генштаб ВС РФ

Боевики не прекращают попытки провокаций в Сирии. В районе населенного пункта Эт-Танфа американскими инструкторами подготовлено несколько групп боевиков для провокаций с применением химоружия. Об этом сообщил на брифинге руководитель Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской. По его словам, провокацию США будут использовать как повод для дальнейших военных действий.

«Провокации с применений химоружия в Сирии должны будут послужить поводом для нанесения США ударов по Сирии», - заявил Рудской.