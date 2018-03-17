Более 44 тысяч беженцев вышли из Восточной Гуты – Генштаб ВС РФ
Более 44 тысяч беженцев вышли из сирийской Ввосточной Гуты с начала действия гуманитарного коридора.
Фото: Ammar Safarjalani / Xinhua / Globallook
Почти 50 тысяч беженцев смогли покинуть Восточную Гуту в Сирии с начала действия гуманитарного коридора.
Доставлено три конвоя Организации Объединенных Наций, сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что все мероприятия проводятся российским Центром по примирению враждующих сторно совместно с с сирийскими военными.