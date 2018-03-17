В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о «девяти граммах свинца»

Зампред комитета Госдумы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко, заявившего о готовности «к отпору» на случай российской «интервенции».

«В вопросах, касающихся стратегии и обороноспособности, политики Украины соревнуются в ораторском искусстве и хвастовстве, но по-прежнему главный — Петр Порошенко. Когда горят танки Вооруженных сил Украины в Донбассе, то остается лишь одно — угрожать Российской Федерации, потому что с ней точно воевать не придется», — приводит RT слова Бальбека.

По его мнению, таким образом президент Украины просто старается отвлечь украинцев от настоящих проблем, существующих в стране.

Бальбек отметил, что у Порошенко самые острые фразы засели из советских и российских фильмов. «Даже выражение «девять граммов» он взял из песни героя советского фильма «Белое солнце пустыни», — отметил депутат».

До этого украинский лидер сделал заявление, что Украина готова «дать отпор» России.