Украина выдворила российскую журналистку Наталью Гончарову

Власти Украины выдворили из страны журналистку телеканала «Россия-24» Наталью Гончарову. Об этом сегодня сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

«С целью предупреждения противоправных действий иностранки, которые противоречат интересам национальной безопасности Украины, Гончарова была принудительно возвращена на территорию РФ», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте СБУ.

Вместе с тем отмечается, что Гончаровой запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года.

По утверждению СБУ, в марте этого года российская журналистка подготовила четыре видеоматериала, которые якобы подавали ситуацию на Украине «в искаженном ключе».

Это не первый случай, когда киевские власти выдворяют из страны российских журналистов. Так, в августе прошлого года из Украины также была выслана журналистка первого канала Анна Курбатова.