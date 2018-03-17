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Украина выдворила российскую журналистку Наталью Гончарову

Кирилл Кунецкий
15:54 17.03.2018
По мнению киевских властей, журналистка якобы освещала ситуацию «в искаженном ключе».
Украина выдворила российскую журналистку Наталью Гончарову
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Власти Украины выдворили из страны журналистку телеканала «Россия-24» Наталью Гончарову. Об этом сегодня сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

«С целью предупреждения противоправных действий иностранки, которые противоречат интересам национальной безопасности Украины, Гончарова была принудительно возвращена на территорию РФ», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте СБУ.

Вместе с тем отмечается, что Гончаровой запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года.

По утверждению СБУ, в марте этого года российская журналистка  подготовила четыре видеоматериала, которые якобы подавали ситуацию на Украине «в искаженном ключе».

Это не первый случай, когда киевские власти выдворяют из страны российских журналистов. Так, в августе прошлого года из Украины также была выслана журналистка первого канала Анна Курбатова

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