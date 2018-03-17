Лавров назвал безответственными слова Хейли о готовности бомбить Дамаск

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что слова постпреда США при ООН Никки Хейли о готовности бомбить Дамаск являются абсолютно безответственными.

«Я не знаю, кто уполномочил постоянного представителя США при ООН Никки Хейли заявлять, что США будут готовы бомбить Дамаск и чуть ли не президентский дворец Башара Асада и что неважно, что там находятся русские представители. Это абсолютно безответственное заявление», - сказал министр.

Ранее в интервью Телерадиокомплексу президента Казахстана глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что спецназ из США, Великобритании и Франции ведет деятельность в Сирии.