Лавров рассказал о действиях спецназа США, Великобритании и Франции в Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что спецназ из США, Великобритании и Франции ведет деятельность в Сирии.

««Прокси-война», наверное, имеет место быть на стороне оппозиции, потому что «на земле» находятся спецназовцы США (они этого уже не отрицают), Великобритании, Франции и ряда других стран», — сказал Лавров в интервью Телерадиокомплексу президента Казахстана, опубликованному на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия надеется на то, что коалиция во главе с США начнет бороться с террористами в Восточной Гуте вместо того, чтобы выгораживать их.