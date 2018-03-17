Умер хакер, выдавший властям США информатора WikiLeaks Челси Мэннинг

Умер хакер, сдавший властям США информатора WikiLeaks Челси Мэннинг. Хакеру Адриану Ламо было 37 лет. О его смерти рассказал на своей странице в Facebook его отец.

В 2010 году хакер познакомился с бывшим военнослужащим ВВС США Брэдли Мэннингом в интернете. В переписке Мэннинг признался, что передавал порталу WikiLeaks секретную информацию. Хакер сообщил об этом местным властям. После этого информатора арестовали.

Мэннинга приговорили к 35 годам лишения свободы за передачу засекреченных данных. В заключении бывший военный прошел гормональную терапию, изменил пол и взял себе другое имя - Челси.

Действующий в то время президент США Барак Обама снизил срок заключения информатора WikiLeaks, и в 2017 году Челси Мэннинг вышла на свободу.