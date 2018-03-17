Автомобиль сбил байкера и «прокатил» его на крыше: видео

В Сети набирает популярность видеозапись, на которой автомобиль сбивает 28-летнего байкера прямо на дороге, после чего едет с телом пострадавшего на крыше.

Сообщается, что инцидент произошел в Бразилии.

В первые минуты после аварии водитель продолжал движение, однако через некоторое время машина все же остановилась, и пострадавший вызвал себе скорую помощь, не слезая с крыши авто.