Власти Великобритании отреагировали на высылку своих дипломатов из РФ

В министерстве иностранных дел Великобритании отметили, что Лондон предвидел ответ Москвы на высылку из британской страны 23 российских дипломатов. Как отметили в ведомстве, в начале следующей недели Национальный совет по безопасности будет обсуждать дальнейшие шаги в свете объявленных российской стороной мер.

«Наш нынешний приоритет – позаботиться о наших сотрудниках в России и помочь тем, кто возвращается в Великобританию», - цитирует заявление РИА Новости.

Вместе с тем, во внешнеполитическом ведомстве продолжают утверждать, что у происшествия с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии якобы «нет другого альтернативного объяснения, кроме виновности российского государства».

Кроме того, дипломаты отметили, что у Великобритании отсутствуют какие-либо разногласия с российским народом. При этом британская сторона считает, что полное разрушение диалога с Россией не отвечает национальным интересам.

Ранее Министерство иностранных дел России объявило персонами нон-граната и потребовало от 23 британских дипломатов покинуть Российскую Федерацию в недельный срок.