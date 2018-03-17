Никакие санкции против нас не действуют – эксперт о намерении США заблокировать «Северный поток-2»

Американские сенаторы потребовали от главы США заблокировать строительство «Северного потока-2» для поддержания энергетической независимости партнеров и использовать для этого «все имеющиеся инструменты».

Однако, как считает член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев, таких «инструментов» у США нет.

По мнению эксперта, заблокировать строительство трубопровода у Трампа вряд ли получится, поскольку у Америки для этого недостаточно инструментов.

«Несмотря на то, что Еврокомиссия работает в русле американской политики, они не могут не учитывать мнение ведущих держав ЕС, таких, как Германия, Франция. Поэтому просто запретить строительство «Северного потока-2» Евросоюз не может - это вызовет серьезный конфликт внутри ЕС, и совсем не факт, что он устоит после такого конфликта», - отметил он.

Танкаев отметил, что противодействие нашим инфраструктурным проектам, в том числе и «Северному потоку-2» - это часть американской политики, направленной на прекращение роста российской экономики и усиления России на мировом рынке.

«Американцы были рады тому обстоятельству, что фактически после распада СССР мир стал однополярным и США в нем доминировали. В последние годы Россия усилилась, зависимость нашей страны от западных технологий и поставок снизилась настолько сильно, что уже сейчас никакие санкции против нас не действуют. И в этой ситуации как-то ограничить доступ России к внешним рынкам для наших традиционных товаров, таких как нефть, нефтепродукты, газ, теперь уже продовольствие и оружие – это главное направление американской политики», - рассказал Танкаев.

При этом, по мнению эксперта, США мало обращают внимание на тот факт, что противодействие «Северному потоку-2» бьет по экономике Европы. Поскольку, если не будет дешевого российского газа, Европа будет вынуждена покупать дорогой сжиженный природный газ на рынке, что сразу поднимет себестоимость европейских товаров и снизит их конкурентоспособность.

«А главным конкурентом являются США. Грубо говоря, если европейцы перейдут на дорогой газ, например из Катара или из других источников, а США не могут обеспечить газом Европу, его у них просто недостаточно, то форды окажутся значительно дешевле мерседесов».

Ранее сообщалось, что сенаторы от Демократической и Республиканской партий США требуют, чтобы администрация американского лидера Дональда Трампа заблокировала проект трубопровода «Северный поток-2».