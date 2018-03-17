Исследователи предложили новую версию гибели группы Дятлова

Новую версию гибели туристов из группы Игоря Дятлова в феврале 1959 году озвучил исследователь этой трагедии – радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев. Об этом пишет газета «Известия».

По мнению Дегтярева, Дятлов мог повести группу по местам нелегальной золотодобычи, где все туристы погибли от рук нелегальных старателей.

Свою версию Дегтерев основывает на том, что на месте гибели тургруппы зимой 1959 года было обнаружено тело человека, не входившего в состав группы Дятлова. Исследователь заявил, что на перевале было обнаружено десять тел, а не девять, как считалось ранее. Дегтерев обнаружил на одном из архивных фото якобы высовывающуюся из-под снега руку еще одного погибшего.

Это уже не первая версия гибели группы Дятлова, озвученная Дегтеревым. Ранее он предполагал, что туристы могли погибнуть в результате падения на Землю межпланетной станции «Луна-1С» или стать жертвами ритуального убийства шаманами манси.