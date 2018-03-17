Вместо международного права – международное хамство – Петров о «деле Скрипаля»

Николай Петров: Британский хамский ультиматум и совершенно очевидная разнузданная пропагандистская кампания, развернувшаяся вокруг отравления двух человек якобы российским нервно-паралитическим газом в Солсбери – это на самом деле лишь часть большой и очень интересной картины.

Наши «западные партнеры» внезапно, в каком-то саморазрушительном припадке в считаные недели вчистую уничтожили один из столпов своего благополучия, которым они так кичились – это принцип независимости суда и вообще верховенства права.

С точки зрения любой юридической системы, выносить кому-либо обвинение до завершения расследования, без публичного оглашения вещественных доказательств или улик, без участия стороны защиты – нонсенс.

Причем на закономерный встречный вопрос России: «Э, постойте, а какие ваши доказательства?», – мы в ответ не услышали ничего, кроме откровенного хамства.

Вместо международного права - международное хамство. Когда, по сути, предъявить абсолютно нечего, кроме фантазий про отравленные чемоданы, пропитанные ядом.

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