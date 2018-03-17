Более 30 тысяч человек вышли из Восточной Гуты

Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин заявил, что из Восточной Гуты через пункт пропуска в населенном пункте Хаммурия вышло уже более 30 тысяч человек.

«К настоящему моменту вышло более 30 тысяч человек, люди продолжают выходить», - цитирует его слова РИА Новости.

На официальном сайте Министерства обороны РФ возобновлена трансляция с двух камер видеонаблюдения, установленных в районе пунктов пропуска «Мухайям Аль-Вафедин» в северной и «Хаммурия» в южной части Восточной Гуты, а также с камер БЛА в районе пункта пропуска «Хаммурия».