На Украине показали новую карту без Крыма

В эфире украинского телеканала «UA:Перший» произошел конфуз – в эфире одной из программ была показана карта Украины с «исчезнувшим» Крымом. На ошибку указала журналистка Галина Плачинда на свой странице в социальной сети Facebook.

«Первый национальный демонстрирует карту Украины без Крыма. Собственно, это все, что нужно знать о состоянии информационного пространства этой страны», - отметила она.

По мнению пользователей Сети, авторы сюжета вообще забыли изобразить полуостров на карте.

«Я не адвокат телеканала, но, похоже, что они вообще-то забыли его нарисовать», - прокомментировал один из пользователей.

Сообщается, что позже телеканал извинился за конфузную ситуацию, сославшись на то, что произошла «техническая ошибка».

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года, после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

Ранее Украина пожаловалась в ООН на выборы в Крыму.