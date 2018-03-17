На Украине показали новую карту без Крыма
В эфире украинского телеканала «UA:Перший» произошел конфуз – в эфире одной из программ была показана карта Украины с «исчезнувшим» Крымом. На ошибку указала журналистка Галина Плачинда на свой странице в социальной сети Facebook.
«Первый национальный демонстрирует карту Украины без Крыма. Собственно, это все, что нужно знать о состоянии информационного пространства этой страны», - отметила она.
По мнению пользователей Сети, авторы сюжета вообще забыли изобразить полуостров на карте.
«Я не адвокат телеканала, но, похоже, что они вообще-то забыли его нарисовать», - прокомментировал один из пользователей.
Сообщается, что позже телеканал извинился за конфузную ситуацию, сославшись на то, что произошла «техническая ошибка».
Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года, после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.
Ранее Украина пожаловалась в ООН на выборы в Крыму.