В России никогда не было программы под кодом «Новичок» - постпред РФ при ОЗХО

Постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин отметил, что в России «никогда не проводились научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы под кодовым названием "Новичок"».

Вместе с тем он заявил, что еще в 1992 году были остановлены все работы, исследования, а также производство химического оружия в соответствии с декретом тогдашнего президента России.

«Россия, присоединившись к конвенции по запрещению химического оружия, приступила к его планомерному уничтожению. В прошлом году мы завершили процесс», - отметил он.

Шульгин также подчеркнул, что название «Новичок», несмотря на то, что звучит на русский манер, ничего общего с языком не имеет.

«Название "Новичок", вроде бы, звучит на русский манер. Но это не наше название. Это название, выдуманное на Западе. Неизвестно, почему они так называют эту группу веществ. То вещество, которое было обнаружено на месте происшествия со Скрипалями, было идентифицировано в научно-исследовательском центре министерства обороны Великобритании в городе Портон-Даун, который расположен в нескольких десятках километров от Солсбери, где как раз и проводились такие разработки, и нарабатывался нервно-паралитический газ нового поколения», - рассказал он.

Шульгин также заявил, что у британской стороны отсутствуют какие-либо конкретные доказательства, когда речь идет о фактах.

Ранее сообщалось, что в России возбуждено уголовное дело по факту покушения в Великобритании на дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля россиянку Юлию Скрипаль. Дело возбуждено по статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом». Также возбуждено уголовное дело по убийству гражданина Российской Федерации Николая Глушкова в Лондоне. Об этом сообщает СК РФ.