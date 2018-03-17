Высылка 23 британских дипломатов из РФ является закономерным ответом на провокационные обвинения со стороны Великобритании – эксперт

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в интервью сайту телеканала «Звезда» прокомментировал высылку британских дипломатов из России.

Эксперт отметил, что такое решение МИД РФ является вполне обоснованным и закономерным.

«Высылка 23 дипломатов Великобритании из Российской Федерации – это закономерный обоснованный ответ на провокационные и необоснованные обвинения со стороны Британии в лице ее премьер-министра Терезы Мэй в отношении Российской Федерации», – отметил Кошкин.

Вместе с тем он заявил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй имеет довольно шаткую позицию в своей стране и нуждается в проекте, который помог бы ей чувствовать себя более уверенно.

«И к тому же есть проблемы с выходом из Евросоюза – ей открыто пригрозили о том, что будут большие проблемы, и Великобритания пожалеет, а может быть, будет проситься обратно в Евросоюз. В таких условиях, чрезвычайно сложных и внутренних, и внешних, Тереза Мэй ищет заступника в лице Вашингтона. И эту провокацию, политически ангажированную, она проводит, для того чтобы Соединенные Штаты Америки помогли ей выстоять при выходе из Евросоюза и в значительной степени посодействовали укреплению ее позиции внутри страны», - сообщил эксперт.

По словам Кошкина, ее намерения не сбудутся, поскольку с Россией «так себя сегодня вести нельзя».

«Это не девяностые годы. И Тереза Мэй, мне кажется, уже начинает понимать безысходность и провал ее замысла», - заключил он.

Ранее МИД РФ потребовал от 23 дипломатов посольства Великобритании покинуть Россию в недельный срок.