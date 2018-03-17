Новый командующий «АТО» в Донбассе учился в Москве - СМИ

Президент Украины Петр Порошенко назначил нового командующего объединенными силами в Донбассе. Им стал генерал-лейтенант Сергей Наев, который ранее занимал должность замначальника генштаба ВСУ. Об этом сообщила «Украинская правда».

«Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов будет полагаться на командующего объединенных сил. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева», - заявил Порошенко.

О новом командующем известно, что он родился в городе Могилев-Подольский Винницкой области Украины. В 1991 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, служил командиром мотострелкового взвода в Группе советских войск в Германии, затем находился в распоряжении командующего Дальневосточным военным округом в России. С 1993 года – на военной службе в вооруженных силах Украины.

Ранее украинский новостной портал «Страна.ua», ссылаясь на источники в минобороны Украины, отмечал, что командующим объединенными силами, скорее всего, станет генерал-лейтенант Михаил Забродский, который с ноября 2017 года командовал ВСУ в Донбассе.