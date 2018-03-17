Украина пожаловалась в ООН на выборы в Крыму

Украинская сторона направила генеральному секретарю ООН, председателю Совета безопасности и делегациям стран-членов официальные письма, в которых пожаловалась на проведение Россией президентских выборов в Крыму, сообщило украинское информагентство «Укринформ».

«Имею честь настоящим письмом передать Резолюцию Верховной рады Украины с ее обращением к международному сообществу в связи с организацией незаконных выборов президента РФ на временно оккупированной части территории Украины – в АР Крым и городе Севастополе», - говорится в заявлении.

Сообщение содержит заявление в МИД Украины на ту же тему.

Письмо было подписано постпредом Украины при ООН Владимиром Ельченко.

В МВД Украины ранее заявили, что не будут пускать россиян в диппредставительства для участия в президентских выборах 18 марта.