Синоптики рассказали, когда в столичный регион придет весна

Ждать прихода весны на этой неделе москвичам и жителям Подмосковья не стоит, рассказал сайту телеканала «Звезда» заместитель директора Гидрометцентра России Геннадий Елисеев.

«Температура ожидается холодная. На следующей неделе, 20 и 21 марта, минимальная температура ночью ожидается до -8…-13 градусов мороза. Днем от 0 до минус 5. К концу недели ожидаемый максимум днем от минус 4 до плюс одного градуса», - рассказал он.

Кроме того, синоптики рассказали о погоде в Москве и регионе в ближайшее воскресенье.

«Пока холодно. Завтра, 18 марта, нас ждет солнечная зимняя погода. Температура днем в столице от минус 3 до минус 5 градусов, по области от минус 3 до минус 8 градусов мороза» - предупредил Елисеев.

Согласно долгосрочному прогнозу на апрель, температура обещает быть около климатической нормы.

«Предварительно, средняя температура должна быть выше ноля. В начале месяца +1 градус, в конце +6…+7 градусов тепла», - отметил он.

При этом Елисеев заявил, что в отдельные дни температура может варьироваться.

Москва пережила самую морозную ночь с начала века.