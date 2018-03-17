Древнейшие следы ДНК современного человека обнаружены в Африке

На северо-востоке Марокко обнаружены древнейшие следы ДНК современного человека Homo sapiens, сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на министерство культуры и коммуникаций королевства.

Находку сделала международная группа археологов и генетиков из университетов Марокко, Германии и Великобритании. Ученые обнаружили следы ДНК в пещере под названием Грот голубей. Найденные следы ДНК насчитывают около 15 тыс. лет.

«Превосходное знание истории заселения человеком Северной Африки имеет решающее значение для наилучшего понимания вида Homo sapiens», - цитирует агентство представителя университета Мухаммеда V Саида Амзази.

В отчете ученых отмечается, что в Африке можно найти человеческие останки, возраст которых превышает несколько тысяч лет. Однако столь древние генетические следы были обнаружены впервые.