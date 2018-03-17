МИД РФ потребовал от 23 дипломатов посольства Великобритании покинуть Россию в недельный срок

Министерство иностранных дел России объявило персонами нон-граната и потребовало от 23 британских дипломатов покинуть Российскую Федерацию в недельный срок. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Объявляются персонами нон-грата и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве», - говорится в заявлении.

Вместе с тем сообщается, что, в связи с диспаритетом в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие России на открытие и деятельность генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.

«В связи с неурегулированностью статуса Британского Совета в Российской Федераций прекращается его деятельность», - отметили в ведомстве.

В МИД РФ также заявили, что британская сторона уже предупреждена о том, что, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении российской стороны, то РФ оставляет за собой право принятия новых ответных мер.

Также известно, что сроки закрытия генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге будут проведены в соответствии с международно-правовой практикой.