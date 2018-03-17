Американские военные признали уязвимость своих спутников перед Россией и Китаем

Американская спутниковая система глобального позиционирования GPS уязвима перед лазерным и ракетным оружием России и Китая, заявила Конгрессу министр военно-воздушных сил США Хизер Уилсон. Об этом сообщило интернет-издание The Washington Free Beacon.

По словам Уилсон, эти угрозы заставили ВВС ускорить работу по замене 30 спутников глобальной системы на более устойчивые к различным угрозам.

«Мы предоставляем GPS примерно миллиарду человек во всем мире каждый день. Это потрясающая возможность и мы постараемся сохранить ее в долгосрочной перспективе», - сказала Уилсон.

Издание уточнило, что заявление министра ВВС Конгрессу прозвучало на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп рассказал о необходимости создания в стране «космических войск».