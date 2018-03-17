Число пострадавших из-за «взбесившегося» подъемника в Гудаури выросло до 11 человек

Одиннадцать человек, среди которых – четверо россиян, пострадали в результате сбоя в работе канатной дороги. Инцидент произошел в пятницу, 16 марта, в курортном городе Гудаури в Грузии.

Как рассказал директор центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Автандил Талаквадзе, одного из пострадавших госпитализировали на вертолете.

«В целом пострадали 11 человек. На данном этапе семь человек перевезены в Тбилиси, одного доставили на вертолете, а остальных на реанимобилях. Что касается пострадавшей беременной гражданки Швеции, ее жизни не грозит опасность. Ведется диагностика», - цитирует его слова РИА Новости.

Ранее в компании Doppelmayr, которая является дочерним представительством австрийско-швейцарского производителя оборудования для горнолыжных курортов, рассказали о возможных причинах аварии на кресельном подъемнике в грузинском курортном городке Гудаури.