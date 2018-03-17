Житель Москвы поймал волчицу в ошейнике

Житель столицы поймал волчицу в окрестностях одной из деревень Новой Москвы, сообщила газета «Известия». Москвич заметил ее недалеко от деревни Кленово.

Мужчина сумел поймать животное, которое не оказало сопротивления. На шее хищника был ошейник. Выяснилось, что это молодая самка чистокровного волка. О случившемся мужчина сообщил на общегородскую горячую линию.

Позже хищника передали сотрудникам центра реабилитации диких животных. Специалисты не нашли у волчицы признаков истощения и других проблем со здоровьем.