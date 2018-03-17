Стало известно, куда делись рассыпавшиеся в якутском аэропорту золотые слитки

Партия слитков из сплава драгоценных металлов, которые ранее выпали при взлете самолета в якутском аэропорту, была доставлена на ОАО «Красцветмет» в Красноярске. Об этом сообщили в предприятии.

Уточняется, что партия серебряно-золотых слитков с преобладанием серебра была успешно доставлена на завод в полном объеме, сообщает газета «Известия».

Ожидается, что слитки теперь будут подвергнуты аффинажным операциям с целью получения чистого сплава.

Ранее сообщалось, что в четверг, 15 марта, в аэропорту Якутска при взлете грузового самолета из него высыпалась часть драгоценного груза, который при этом рассыпался по территории аэродрома. Причиной стала незакрытая створка грузового лифта.

Как установили следователи, инцидент произошел из-за смещения груза, который был неправильно зафиксирован.