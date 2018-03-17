Москва пережила самую морозную ночь с начала века

Ночь на 17 марта в Москве стала самой морозной с начала столетия, заявили в центре погоды «Фобос». В столице, по данным метеостанции на ВВЦ, минимальная температура составила минус 18,2 градуса. В области самая низкая температура зафиксирована в поселке Черусти – минус 27,4 градуса. В других районах Подмосковья также наблюдалось сильное похолодание. В Коломне столбики термометров опустились до минус 23 градусов, В Новом Иерусалиме и Волоколамске до минус 24,4 и минус 24,3 градуса соответственно, а в Клину было почти 26 градусов мороза.

Как заявили синоптики, нынешнее понижение температуры для этих чисел марта стало рекордным с начала века. Предыдущий минимум наблюдался в столичном регионе 17 марта 2005 года, тогда он составил минус 15,2 градуса.