Британский посол вызван в МИД России

Посол Великобритании в России Лори Бристоу в субботу, 17 марта, был вызван в министерство иностранных дел. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

«Посол Великобритании вызван в МИД», - заявили в ведомстве.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что решения по ответным мерам Москвы относительно позиции Лондона по «делу Скрипаля» будут приняты в ближайшее время.

В субботу, 14 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что Лондон намерен выслать 23 российских дипломата в связи с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. По словам британского премьера, Россия с высокой степенью вероятности причастна к происшествию в Солсбери.

Однако в Москве эти обвинения отвергают и заявляют, что британская сторона не предоставила никаких подтверждений этим обвинениям.