Смерть Глушкова наступила от удушения собачьим поводком - СМИ
Смерть в Лондоне российского бизнесмена Николая Глушкова не связана с покушением на Скрипаля. Об этом со ссылкой на источник в Скотленд-Ярде пишет британское издание Independent.
Друга и делового партнера беглого олигарха Бориса Березовского задушили собачьим поводком в собственном доме - такие выводы приводит экспертиза.
Вместе с тем, данных о подозреваемых и мотивах убийства у британской полиции по-прежнему нет.
Накануне Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели Глушкова.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Лондон не сообщил Москве о смерти бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова, хотя обязан был это сделать.
Между тем посольство России в Лондоне направляло официальный запрос Великобритании о смерти Глушкова, однако ответ на него так и не был получен.
Ранее власти Великобритании озвучили свою версию кончины бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота» – это самоубийство.