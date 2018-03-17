Смерть Глушкова наступила от удушения собачьим поводком - СМИ

Смерть в Лондоне российского бизнесмена Николая Глушкова не связана с покушением на Скрипаля. Об этом со ссылкой на источник в Скотленд-Ярде пишет британское издание Independent.

Друга и делового партнера беглого олигарха Бориса Березовского задушили собачьим поводком в собственном доме - такие выводы приводит экспертиза.

Вместе с тем, данных о подозреваемых и мотивах убийства у британской полиции по-прежнему нет.

Накануне Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели Глушкова.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Лондон не сообщил Москве о смерти бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова, хотя обязан был это сделать.

Между тем посольство России в Лондоне направляло официальный запрос Великобритании о смерти Глушкова, однако ответ на него так и не был получен.

Ранее власти Великобритании озвучили свою версию кончины бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота» – это самоубийство.