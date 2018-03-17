Более 7 тысяч человек вышли из Восточной Гуты

В субботу, 17 марта, из Восточной Гуты со стороны населенных пунктов Хаммурия, Нашабия и Хазе вышли более семи тысяч человек. Об этом сообщил представитель российское Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

«С утра субботы со стороны населенных пунктов Хаммурия, Хаззе, Нашабия уже вышло более 7 тысяч человек, поток людей сопоставим с первым днем выхода мирных жителей из этих населенных пунктов. Тогда Восточную Гуту покинуло 11 тысяч человек», - цитирует его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что наиболее тяжелой ситуацией с возвращением беженцев сложилась в провинции Ракка, где более 200 тысяч беженцев в настоящее время находятся на территориях, подконтрольных сирийским законным властям.