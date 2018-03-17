Во имя демократии и денег: как США вмешиваются в жизнь зарубежных государств

Первая женщина-госсекретарь США Мадлен Олбрайт неоднократно заявляла, что вмешательство Америки всегда было оправдано, покуда национальные интересы США в регионе соблюдались, а все финансовые активы были защищены.

Кровавая поддержка

Сотрудничество никарагуанского политического деятеля Анастасио Сомоса Гарсиа с американскими спецслужбами и правительством оставило наиболее тяжкие последствия для целого региона мира. Никарагуанский диктатор Сомоса, пришедший к власти благодаря умению слушать тех, кто дает указания, с самого начала своей «карьеры» был наемником - выступал против кого скажут, когда скажут, но делал этот не бескорыстно.

В 1936 году после опыта сотрудничества с американскими специалистами-разведчиками Сомоса приходит к власти в результате самоорганизованных и самопровозглашеных в Никарагуа выборов, после которых практически сразу приступает к физическому уничтожению неугодных.

При этом хорошо знакомый американским разведывательным службам диктатор активно симпатизировал людям, которых весь «цивилизованный» западный мир позднее стал ненавидеть - Сомоса активно переписывался с Гитлером и Муссолини, чем вызывал недоумение американских коллег.

Террор, учиненный Сомосой, американцев не волновал - интересы страны в Никарагуа строго соблюдались, а сам диктатор никогда не забывал, благодаря каким силам он остается у власти. После 20 лет правления на Сомосу, во время одного из пышных приемов, было совершено успешное покушение - три пули, выпущенные из пистолета одним из заговорщиков, достигли своей цели.

Примечательно, что после смертельного ранения - эвакуацией диктатора занимались американские военные, и оперировать своего подопечного на территории страны не стали - с тремя пулями в груди Сомоса был доставлен в военный госпиталь недалеко от Панамского канала, где на протяжении 8 дней лучшие хирурги Америки бились за спасение его жизни.

Политика двойных стандартов США, допускающая приход к власти «правильных людей», привела к тому, что жертвами террора, проводимого военизированными формированиями Никарагуа, по разным оценкам, стали не менее 200 тысяч человек.

Кровь вместо нефти

Стремление распространить собственное влияние в ключевых регионах мира привело США к разработке метода «ручной смены режима», при котором неугодные правительства сносились как памятники, мешающие застройке жилых кварталов.

Одним из самых наглядных в этом отношении примеров остается свержение правительства Мохаммеда Моссадыка - одного из самых либеральных и светских премьер-министров Ирана, пришедшего к власти в результате демократических, открытых выборов.

Однако принципы американской демократии отошли на второй план, когда перед английскими и американскими нефтяными компаниями «замаячила» угроза национализации большей части иранской нефти, на добыче и продаже которой зарабатывались большие деньги.

В рамках начальной стадии операции «Аякс», главной целью которой стало свержение Моссадыка и смена режима на «правильный», на деньги ЦРУ и при непосредственном контроле специалистов из Лэнгли стартовала масштабная информационная кампания, направленная на подрыв авторитета легитимного премьер-министра. Моссадыка обвиняли в коррупции, хотя именно ему принадлежит идея «обложить» большими налогами все нефтедобывающие зарубежные компании. Еще через две недели после начала информационных «вбросов» специалисты из ЦРУ организовали платные протестные выступления, которые позднее переросли в беспорядки.

«Упор мастера разведки из США делали на крайне разношерстную публику - от местных активистов, выступающих против любых правил и законов, до откровенных бандитов, способных на кровавые и ничем не обоснованные убийства», - отметил в интервью сайта телеканала «Звезда» историк Борис Новиков.

После того как Моссадык был арестован и отстранен от власти, его место занял шах Реза Пехлеви, взявший курс на резкое сближение с Западом и полное подчинение интересам крупных американских компаний.

Пехлеви смущал США и Великобританию гораздо меньше демократически избранного Моссадыка, поскольку о самостоятельном поведении и политике иранского шаха не шло и речи.

Бывшие партнеры

Среди тех, кто стремительно превратился из друга во врага американской нации, оказался один из греческих политических лидеров Андреас Папандреу. Получивший степень доктора экономики в Гарварде и гражданство США, Папандреу в 1959 году вернулся на родину и занялся политической карьерой.

Уже через пять лет, отказавшись от американского гражданства и победив на выборах, Папандреу занял пост министра и провозгласил курс на нейтралитет по ключевым спорным вопросам мировой политики.

Новый государственный министр был воплощением того, что на Западе всегда считали «демократически избранным лидером» - Папандреу стремился сократить число государственных служащих с антидемократическими взглядами и открытым конфронтациям предпочитал поиск компромиссов.

В 1965 году Папандреу был уволен с занимаемой должности, а двумя годами позднее в ходе переворота по тем же причинам попал в тюрьму.

После стабилизации политической и экономической обстановки в Греции Папандреу снова стал принимать активное участие в выборах и оставался на ключевых постах страны вплоть до конца 80-х годов, а после окончания политической карьеры подробно описывал работу американских разведывательных служб и военных советников на территории страны.

Папандреу часто сравнивают с другим большим другом Соединенных Штатов, быстро впавшим в немилость. Занимавший ключевые посты в Панаме Мануэль Норьега долгое время считался ближайшим союзником США - разведывательные службы и первые лица Америки не обращали на методы управления Норьеги внимания, а пытки и казни без суда и следствия считались «нормальными» до тех пор, пока режим в отдельной взятой стране сохранял приверженность американскому курсу.

«Правда, сам Норьега быстро вышел из-под контроля, и после серии неприятных для администрации Белого Дома решений превратился в диктатора и пособника крупнейшего наркодельца новейшей истории - Пабло Эскобара», - отметил историк Сергей Григоревич.

Цивилизованный мир больше не мог закрывать глаза на зверства, учиненные Норьегой в Панаме, и 20 декабря 1989 года под предлогом «восстановления демократии» в стране высадился американский десант, численностью в 26 тысяч человек.

Рычаг воздействия

Под прикрытием защиты демократических ценностей, американских граждан, либо объясняя свои действия любыми другими причинами, США способствовали прямой или косвенной смене режимов практически по всему миру - Перу, Гватемала, Индонезия, Ливан, Ливия, Конго, Ирак, Вьетнам, Греция, Бразилия - список можно продолжать бесконечно.

На протяжении десятилетий принципиальных изменений в схеме применения «мягкой силы» не произошло - информационные провокации, организация и материальная поддержка протестных выступлений, а также снабжение радикальных сил оружием и боеприпасами для последующего воздействия на неугодный режим.

При этом сокращения зоны стратегических интересов не наблюдается, а вмешательства США в политические и экономические процессы в разных странах мира стали приобретать различные формы с разной степенью вовлеченности.

Известно и точное число «серых» операций - задолго до глубокого освоения социальной инженерии и Интернета Соединенные Штаты, согласно диссертации профессора Университета Карнеги-Меллона, вмешивались в выборы по всему миру не менее 117 раз.

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