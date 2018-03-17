Почему мы должны посыпать голову пеплом – эксперт о бездоказательных обвинениях Великобритании в адрес РФ по «делу Скрипаля»

Постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин прокомментировал обвинения Лондона в адрес Москвы в якобы причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Шульгин заявил, что в Российской Федерации «никогда не проводились научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы под кодовым названием "Новичок"».

Вместе с тем Шульгин подчеркнул, что еще в 1992 году, согласно декрету тогдашнего президента России, были остановлены все работы, исследования, а также производство химического оружия.

«Россия, присоединившись к конвенции по запрещению химического оружия, приступила к его планомерному уничтожению. В прошлом году мы завершили процесс», - отметил он.

Шульгин подчеркнул, что с начала 1970 в ряде стран, в том числе в США и в тогдашнем СССР, проводились изыскания с целью создания нового поколения нервно-паралитических, отравляющих веществ.

«В СССР и в США велись работы по созданию боевого отравления вещества VX. В начале 90-х западные спецслужбы вывезли из России группу наших экспертов, специалистов, а также документацию по тем разработкам, которые производились в советское время. Эти разработки были продолжены в западных странах - в той же Англии, США и позитивные результаты наработок нашли отражение в открытых публикациях. Поэтому можно предположить, что источником использования такого нервно-паралитического вещества могла быть одна из тех стран, где такие разработки продолжались, в отличие от РФ», - рассказал он.

Шульгин прокомментировал, что название «Новичок», несмотря на то, что звучит на русский манер, не имеет российского происхождения от русского языка.

«Название "Новичок", вроде бы, звучит на русский манер. Но это не наше название. Это название, выдуманное на Западе. Неизвестно, почему они так называют эту группу веществ. То вещество, которое было обнаружено на месте происшествия со Скрипалями, было идентифицировано в научно-исследовательском центре министерства обороны Великобритании в городе Портон-Даун, который расположен в нескольких десятках километров от Солсбери, где как раз и проводились такие разработки, и нарабатывался нервно-паралитический газ нового поколения», - рассказал он.

Шульгин также заявил, что у Великобритании нет конкретных доказательств, когда речь идет о фактах.

«Спрашивается, почему мы им должны доверять на слово, без доказательств. Почему мы должны посыпать голову пеплом», - отметил он.

По его словам, эксперты ОЗХО могут лишь подтвердить тип нервно-паралитического вещества, однако не более того. Поскольку существует специальная процедура, способная установить именно состав, а также «почерк» вещества.

«Они (эксперты ОЗХО – прим. ред.) просто подтвердят, что вот был применен такой тип отравляющего вещества. Так что в любом случае нам не обойтись без разговора с британцами», - рассказал он.

Шульгин заявил, что вся эта ситуация напоминает «постановочный эффект» с целью продемонстрировать, насколько «сильно пострадала Великобритания».

Посольство РФ получило ноту из МИД Великобритании с сообщением, что работавший на британские спецслужбы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль находится в критическом состоянии.