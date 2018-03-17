Зенитную ракету советского производства пустят с молотка Великобритании

Советская ракета класса «земля-воздух» уйдет с молотка в Великобритании, сообщает телеканал 360. Видео с ракетой, которую выставил на торги аукционный дом Summers Place Auctions, появилось в Сети.

Как рассказал представитель аукционного дома, получение советской зенитной ракеты в качестве лота стало для его организации большой удачей.

Судя по видеокадрам, аукционный дом собирается продать ракету советского зенитно-ракетного комплекса «Круг» (по классификации НАТО – SA-4 Ganef). Правда, неясно, будет ли продана настоящая ракета или ее макет.